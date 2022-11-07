"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКОВ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил поселковые сходы граждан «Каракалпакстан» и «Жаслык», где встретился с местными жителями.

Он побывал в дошкольном образовательном учреждении, общеобразовательной школе и спортивных объектах поселка «Каракалпакстан», ознакомившись с учебно-воспитательным процессом, провел беседу с работниками, подарил местной школе набор компьютерной техники, книги и разнообразный инвентарь.

Затем руководитель республики осмотрел ход реконструкции 240-километрового участка международной автомобильной трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу».

Реконструкция дорожного объекта финансируется за счет средств Азиатского банка развития, а подрядчиками являются компании из Китая, Турции и Азербайджана. В настоящее время реконструкцией заняты партнеры из Китайской Народной Республики.

Также А.Орынбаев рассмотрел вопрос, связанный с обращениями граждан, в частности, из-за низкого качества нового жилого дома на 24 квартир и дал соответствующее поручение по устранению недоделок.

Далее он в поселковом Доме культуры провел выездной прием граждан, которые обратились по вопросам обеспечения природным газом, питьевой водой, электрической энергией, развития предпринимательства и ряду других проблем.

В ходе приема были оперативно решены вопросы с трудоустройством граждан Нурлана Катарбаева, Романа Александрова, Зинаиды Байжановой. Также положительно решено обращение молодого предпринимателя Олжаса Есенова по поводу получения льготного кредита на развитие верблюдоводства.

Во второй половине дня состоялся выездной прием жителей и поселка «Жаслык». Здесь решены на месте вопрос помощи в ремонте жилья граждан Саламата Жанабаева, Светы Елиубаевой, укреплении материально-технической базы ширкатного хозяйства, принадлежащего Мырзагуль Курбановой. Также нашло положительное решение вопрос проведения канализации в 17 многоквартирных домах.

В целом, подавляющее большинство проблем граждан были решены оперативно, а требующие определенного времени, взяты на личный контроль Председателя Жокаргы Кенеса.

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А.Орынбаев также совершил поездку в аул Южный Устюрт, расположенный на расстоянии 200 километров от Кунградского районного цент­ра.

Количество жителей населенного пункта составляет всего двести человек. На встрече с гражданами соответствующим должностным лицам даны поручения по безотлагательному решению таких проблем, как организация медицинского обследования местного населения, надлежащее оснащение врачебного пункта необходимым медицинским инвентарем и инструментами, установление надбавок к заработной плате работников, реконструкция дошкольного образовательного учреждения и обеспечение опытными педагогами-воспитателями. Также обсуждались вопросы занятости населения, установки приборов учета природного газа, ремонта дороги, ведущей к населенному пункту, усиления материальной поддержки людей.

Как подчеркивал Президент Ш.Мирзиёев, «... люди не завтра, не в далеком будущем, а именно сегодня хотят видеть позитивные изменения в своей жизни».

В республике будет продолжена работа, призванная удовлетворить насущные запросы и потребности населения.

ККИА