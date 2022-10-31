"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

ОПРАВДЫВАЯ НАДЕЖДУ

Этим необычным видом спорта Актенге начала заниматься 10 лет назад, когда училась в столичной общеобразовательной школе №17. Он казался ей очень интересным, и она поняла, что может в любой ситуации защитить себя.

В школе кураша города Нукуса она занималась под руководством тренера Айнуры Жапаковой, которая открыла секреты женской вольной борьбы и обучила приемам. Вскоре, после нескольких одержанных побед, этот вид спорта стал для Актенге Кеунимжаевой любимым. С каждым достижением она обретала все большую уверенность в себе и в своих силах.

На чемпионатах Азии, проходивших в Индии, Таиланде и Тайване в 2014, 2015 и 2017 годах, Актенге занимала почетные третьи места по женской вольной борьбе. И эти успехи дали ей возможность поступить без тестовых испытаний на факультет физической культуры КГУ имени Бердаха.

С 2014 по 2021 годы молодая спортсменка занимала первые места в чемпионатах и кубках Узбекистана. Она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Азии по борьбе в 2019 и 2020 годах. В 2021 году А. Кеунимжаева стала победительницей в номинации «Самая лучшая спортивная студентка» по Республике Каракалпакстан. А сейчас она включена в сборную команду Узбекистана.

В 2018 году на чемпионате мира в Сербии девушка заняла второе место. Через год в Китае на чемпионате Азии Актенге заняла третье место. А в 2020 году в Индии на чемпионате Азии вновь завоевала бронзовую медаль.

Победы на международных соревнованиях вдохновили ее на новые спортивные достижения. Успешно начался для Актенге 2022 год. На чемпионате Азии среди молодежи, проходившем в столице Кыргызстана Бишкеке Актенге не было равных. Она также является серебряным призером Игр исламской солидарности в 2021 году, которые проходили в городе Конья Турции.

Недавно на рейтинговом международном турнире в Казахстане А.Кеунимжаева заняла третье призовое место. Таким образом, она является третьей в международном рейтинге по вольной борьбе среди женщин.

— В этом году я успешно окончила университет, — говорит в беседе с нами Актенге. — В настоящее время я, как член сборной команды Узбекистана по вольной борьбе, под руководством главного тренера Адхама Очилова и тренера Нурлана Жаксылыкова нахожусь в Ташкенте на тренировке. Впереди нас ожидают испытания на чемпионате Узбекистана, а основная наша цель — лицензирование на Олимпиаду. Мы усиленно тренируемся, чтобы оправдать доверие своих наставников. Очень надеюсь принять участие в предстоящей Олимпиаде, которая пройдет во Франции в 2024 году.

Стоит отметить, что А.Кеунимжаевой накануне Дня независимости Республики Узбекистан за большие заслуги в спорте присвоено звание «Заслуженный спортсмен Республики Каракалпакстан».

А это еще один стимул для дальнейших больших побед на международной спортивной арене.

Х.Халилаева