"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ГОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЯ МАХАЛЛИ

ПЕРЕМЕНЫ НА КАЖДОМ ШАГУ

Столичный махаллинский сход граждан «Навруз» — это маленький городок, в котором проживает почти 6000 жителей.

В одной из отдаленных махаллей Нукуса накопилось немало проблем, решения которых еще недавно откладывались в долгий ящик. Дороги требовали ремонта, как и многоквартирные дома, газовые и тепловые сети, а жителей волновали вопросы трудоустройства, социальных выплат, получения кредитов, создания элементарных бытовых условий в их домах.

— Мы изучаем каждое обращение, каждую ситуацию, которая требует скорейшего разрешения. — говорит помощник хакима города Нукуса по МСГ «Навруз» Бахтияр Дуйсенбаев. – Конечно, особое внимание уделяется вопросам занятости и развитию предпринимательства, поддержке молодежи. Так, с начала этого года было оказано содействие в трудоустройстве на постоянной основе 60 с лишним человек, еще 70 жителей махалли трудоустроились самостоятельно. На более чем 20 единиц больше стало в махалле и субъектов предпринимательства. Продолжается работа, направленная на переобучение граждан. Свыше 50 человек обучились на разных курсах, что дает им возможность найти применение полученным знаниям.

Председатель МСГ «Навруз» Алтынгуль Джанибекова говорит, что все больше жителей схода граждан делают ставку на развитие семейного бизнеса. В рамках программы «Каждая семья — предприниматель» 66 семьям были выданы кредиты на 1 миллиард 565 миллионов сумов. Средства были направлены на открытие кондитерских и хлебобулочных цехов, точек по оказанию сервисных услуг, приобретение домашней птицы и мелкого рогатого скота, занятие ремесленничеством.

— Благодаря поддержке махалли и хакимията я смогла приобрести в кредит швейную машину и стать самозанятой, — признается Гульназ Каипова. — Таких женщин в нашем сходе граждан 20, все мы теперь при деле, получаем стабильный доход.

Жители махалли радуются переменам, которые изменили их жизнь. Они — на каждом шагу, на каждой улице, в каждом доме. И это только начало...

А.Аминова