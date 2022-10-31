"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ

Министерством народного образования Узбекистана и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова был запущен проект “Класс!” («Зўр!»), направленный на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.

Оператором программы выступают Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А.Авлоний, которые обеспечат работу квалифицированных российских специалистов (учителя и методисты) в региональных центрах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы народного образования и в общеобразовательных школах Узбекистана. Помимо преподавания, учителя будут оказывать методическую поддержку коллегам, помогать и поддерживать в решении профессиональных задач.

Основная цель приезда на четвёртом этапе – это проведение современных уроков и оказание методической помощи учителям русского языка и литературы. В рамках этого этапа в сентябре нынешнего года в нашу республику приехало 5 учителей, которые работают в разных районах и городе Нукусе.

На днях в общеобразовательной школе №46 города Нукуса прошел семинар, который состоял из двух этапов: открытый урок по литературе в 6 классе “Город мечты” (учитель О.Г. Пискунова) и мастер-класс для учителей русского языка “РКИ. Новая линейка учебников. 6 класс”, который провела преподаватель РГПУ имени Герцена О.В.Тулинова (Санкт-Петербург, Россия).

За основу открытого урока взята игра “Город” из произведения Луиса Фитцью “Шпионка Гарриет” (программное произведение по учебникам нового поколения). По условиям игры ребята разделились на команды “Мой город”, “Любимый город”, “Лучший город”, “Город детства”, “Город будущего”. Затем ученики-строители приступили к закладке дома: нужно было по кирпичикам разложить авторов, названия, героев и иллюстрации к произведениям.

Кульминацией урока стала Игра “Кахут”. В онлайн-режиме ученики и гости решали тест. Онлайн-программа автоматически определила победителей по количеству правильных ответов, ответивших быстрее всех.

Дома построены. Необходимо создавать уют. Для этого выбрана тема “Мама и дочка-хранительницы очага”. Ребята обсудили отношения мам и дочерей в рассказе “Шпионка Гарриет” и выразили свое мнения, насколько благополучны эти отношения и какие ошибки допускали мамы в воспитании детей.

При подведении итогов ребята сделали вывод, что все команды строили один город — город мечты Нукус. Каждый пожелал сделать город известным, экономически развитым, современным.

Затем присутствующие учителя приняли участие в мастер-классе О.В. Тулиновой. На примере учебника для 6 классов (РКИ) она познакомила учителей с практическим применением одного текста для учеников уровня А0, А1, А2, помогла учителям с адаптацией текста, с выбором стихотворений. Учителя делились опытом, приводили свои примеры из практики.

Я убеждена в том, что подобные мероприятия способствуют развитию качественного образования, развитию науки и обмену опытом между специалистами и, безусловно, будут полезны учителям, преподающим русский язык.

М.БЕРДИБАЕВА,

методист русского языка и литературы Республиканского центра образования при Министерстве народного образования Республики Каракалпакстан.

НА СНИМКАХ: открытый урок ведет О.Пискунова; мастер-класс проводит О.Тулинова.