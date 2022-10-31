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Хлопкоуборочная кампания — 2022

МОНИТОРИНГ НЕ ВЫЯВИЛ ФАКТОВ ДЕТСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

Национальная мониторинговая группа Республики Узбекистан провела изучение хода реализации мер по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне 2022 года в Каракалпакстане.

Мониторинг велся в соответствии с постановлением Исполнительного комитета Федерации профсоюзов Узбекистана от 5 сентября нынешнего года с целью искоренения детского и принудительного труда в ходе осуществления в стране хлопкоуборочной кампании.

— В процессе мониторинга мы побывали во всех районах республики, где непосредственно на хлопковых полях проводили беседы со сборщиками на предмет добровольности участия в сборе хлопка, на местах знакомились с состоянием обеспечения горячим питанием, питьевой водой, своевременности и полноты расчетов за собираемый урожай, — рассказал член группы Б.Утепбергенов. — В частности, при посещении полей фермерского хозяйства «Медет» сельского схода граждан «Крантау» Нукусского района мы пообщались со сборщиками Онгарбаем Каримбетовым, Рано Таджимовой, Дамехан Калимбетовой. Как мы установили, здесь трудятся 60 человек, состоящих из незанятых местных граждан и работников фермерского хозяйства.

За один килограмм хлопка выплачивают две тысячи сумов, у кромки полей постоянно в наличии горячий чай или чистая питьевая вода.

Фактов использования детского и принудительного труда не обнаружено также на полях фермерских хозяйств «Джайхун» сельского схода граждан «Кутанкуль», «Самам Нукус» сельского схода граждан «Баканшаклы», общества с ограниченной ответственностью «Дарсан кластер».

Наряду с мониторингом, члены группы разъясняли гражданам суть и значение инициатив Президента, направленных на совершенствование трудовых отношений, предупреждение и искоренение детского и принудительного труда, защиту законных прав граждан в области труда, а также Конвенции Международной организации труда, ратифицированной нашей страной.

Мониторинг проводился с 26 сентября по 31 октября сего года.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.