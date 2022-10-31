СЕМИНАР В РАМКАХ «УДАРНЫХ 40 ДНЕЙ»
Как известно, в рамках общенационального проекта «Зеленое пространство» по всей стране предусмотрена высадка 200 миллионов саженцев и кустарников в год, в результате которого долю площадей зеленых насаждений в городах и селах намечено довести с 8 до 30 процентов.
По инициативе главы государства объявлены «40 ударных дней» по посадке деревьев в период с 20 октября по 1 декабря.
Недавно в Бозатауском районном государственном лесном хозяйстве с участием руководителей соответствующих сфер, представителей районного хакимията прошел показательный семинар на вышеуказанную тему.
На мероприятии выступили председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан Н.Обломуродов, заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Д.Кайпов, заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Республики Узбекистан Г.Курбанов, хаким Бозатауского района К.Алланиязов рассказали об общественно-политическом, экономическом и экологическом значении инициативы Президента и призвали собравшихся принять активное участие в акции.
Специалисты подробно проинформировали об особенностях посадки и ухода за саженцами различных деревьев, в особенности, адаптированных к почвенно-климатическим условиям нашего региона.
Специалисты также ответили на многочисленные вопросы участников семинара.
А.Оразов,
корреспондент ККИА.