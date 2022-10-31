"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ

Министр народного образования Республики Узбекистан Б.Саидов совмест­но с Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаевым провел в Нукусе открытый диалог с директорами школ республики.

На встрече речь шла о ходе преобразований в системе народного образования, в частности, предоставлении школьникам надлежащих условий для получения качественного образования, последовательном повышении профессионального мастерства педагогов, ответственности руководителей школ при выборе учащимися будущих профессий.

В соответствии с поручениями Президента, данных им в ходе поездки в Каракалпакстан, в 70 школах проведены ремонтно-строительные работы.

В целях повышения профессиональных навыков учителей созданы «мобильные методические группы», принимаются меры по улучшению качества преподавания путем отбора сорока школ с наиболее низким уровнем обучения и оказания методической помощи учителям со стороны высших образовательных учреждений.

В ходе диалога подчеркивалось наличие серьезных проблем, например, недостаток методических навыков у учителей, очень низкий уровень обучения в ряде школ, оставляет желать лучшего положения с профессиональной ориентацией будущих выпускников школ, вызывает озабоченность духовная среда в отдельных учебных заведениях.

Председатель Жокаргы Кенеса поставил перед руководителями школ ряд актуальных задач по скорейшему устранению имеющихся проблем. В свою очередь, заслушаны предложения некоторых директоров по улучшению учебно-воспитательной работы.

В ходе мероприятия десять директоров школ, добившихся высоких показателей работы, отмечены нагрудными знаками «Уатан пидайысы», еще по одному директору от каждого района за лучшие показатели поступления своих выпускников в высшие учебные заведения, премированы денежной суммой в десять миллионов сумов.

ККИА