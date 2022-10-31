"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНФРАСТРУКТУРА

ПУЩЕН В СТРОЙ ПУТЕПРОВОД МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

24 октября введен в эксплуатацию путепровод, построенный на 761 километре международной автомобильной трассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу».

На церемонии открытия объекта выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, отметивший, что по инициативе Президента в нашей стране уделяется огромное внимание вопросам дальнейшего развития сети международных транспортных сообщений, созданию современной инфраструктуры.

В целом на промежутке между 753 и 765 километрами автотрассы А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» проведены масштабные ремонтные работы общей сметной стоимостью более 62 миллиардов сумов, в том числе на 761 километре построен современный путепровод стоимостью 11,6 миллиарда сумов. Высота объекта составляет 10 метров, протяженность 1400 метров, ширина — 14,5 метра.

На строительстве объекта были заняты более 150 человек, задействовано 60 с лишним единиц различной техники и механизмов.

В ходе мероприятия наиболее отличившимся строителям были вручены почетные грамоты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА

Фото М.Хабибуллаева.