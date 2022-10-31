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ТАХТАКУПЫР: ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ

В рамках процесса ознакомления с ходом социально-экономического развития районов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Тахтакупырский район.

Руководитель республики побывал в ряде строительных объектов, в частности, осмотрел ход капитального ремонта зданий детского сада №14 на территории сельского схода граждан «Коныратколь» и Дома культуры в сельском сходе граждан «Караой». Примечательно, что последний осуществляется на основе изучения общественного мнения через информационный портал «Открытый бюджет». Ответственным должностным лицам даны указания по своевременной и качественной сдаче объектов в строй.

Затем состоялось совещание, в котором приняли участие руководители республиканских органов, представители районного актива.

На нем было подчеркнуто, что, несмотря на ряд реализуемых мер по обеспечению благосостояния населения, отдельными руководителями допускаются значительные недостатки в своей деятельности. И в данном районе имеются факты незаконного расходования средств на субсидии, выделяемых на обеспечение занятости граждан, нецелевого использования кредитных ресурсов со стороны помощников хакимов совместно с руководством филиалов коммерческих банков. Также серьезной критике подвергнуты факты приписок в сфере строительства, большие проблемы в образовательной, медицинской системах, кадастровой службе. В крайне неудовлетворительном положении находится работа с обращениями граждан.

По перечисленным вопросам определены конкретные задачи.

ККИА