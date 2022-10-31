Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:53:35, 31.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«КАМАЛАК» ЮЛДУЗЛАРИ» ОТКРЫВАЕТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В городе Нукусе прошел каракалпакский этап республиканского фестиваля детского творчества «Камалак» юлдузлари». В нем приняли участие свыше 400 учащихся, победивших в районных и городских этапах состязания.

Фестиваль, организованный Союзом молодежи Узбекистана, Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования, Министерством культуры, Академией художеств Узбекистана, Союзом композиторов и бастакоров Узбекистана, Союзом писателей Узбекистана, направлен на обеспечение реализации пяти инициатив, выдвинутых Президентом, выявление юных талантов, создание условий для проявления ими своих способностей и их поддержку.

Жюри оценило мастерство юных дарований в возрастной категории от 6 до 10 лет и от 11 до 14 лет по шести направлениям.

УзА

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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