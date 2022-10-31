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Экология

В ПРИАРАЛЬЕ СТАРТОВАЛА РАБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЯШИЛ МАКОН»

На экспериментальном полевом участке государственного лесного хозяйства на территории аула «Саманкуль» Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан состоялся научно-практический семинар, посвященный объявлению 40 ударных дней по посадке и уходу за саженцами деревьев, организации систем полива в рамках данной акции.

В мероприятии приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан — председатель Центрального совета Экологической партии Узбе­кистана Н.Обломуродов, ответственные лица, хокимы городов и районов, депутаты, старейшины.

На видеоселекторном совещании по вопросам благоустройства махаллей и решения волнующих население проблем, прошедшем 11 октября 2022 года под председательством главы государства на основе прошлогоднего опыта объявлены 40 ударных дней по посадке деревьев в период с 20 октября по 1 декабря.

В ходе нынешнего семинара состоялся обмен опытом по посадке саженцев, поливу, удобрению и уходу за ними, акклиматизации новых видов растений и увеличению количества солеустойчивых видов, защите их от болезней и вредителей.

В этом году в осенний сезон от Комитета по лесному хозяйству будет получено 925 тысяч 500 штук саженцев декоративных, плодовых деревьев и кустарников, из питомников саженцев — 1 миллион 951 тысяча 500 штук, с приусадебных участков населения — 2 миллиона 373 тысячи 400 штук.

Исходя из указанных задач, в рамках национального проекта «Яшил макон» в Республике Каракалпакстан планировалось высадить 14 миллионов саженцев деревьев и кустарников в соответствии с местными климатическими условиями каждого района, из них 6 миллионов 512 тысяч высажены осенью 2021 года и 8 миллионов 952 тысячи весной 2022 года, план выполнен на 110,5 процента.

В этот день участники мероприятия посадили саженцы на территории экспериментального полевого участка государственного лесного хозяйства.

Д.Абибуллаев,

УзА.