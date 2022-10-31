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Общество

В НУКУСЕ ПРОВЕДЕН ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А. Орынбаев провел очередной выездной прием для жителей Нукуса.

На приеме были рассмотрены обращения в основном касательно социальной поддержки населения, проблем в предприниматель­ской деятельности, трудоустройства, медицинской помощи, электро- и газоснабжения, водопользования и водоотведения.

В частности, положительно решено обращение жительницы махалли «Кутлы коныс» Гульназ Айтымбетовой по поводу ремонта кровли ее дома. Оплачен контракт Гуляйны Айназаровой по второй специальности, она также была трудоустроена. Выделены средства на ремонт жилых домов Айгуль Жуманазаровой и Салтанат Тулегеновой, оказана материальная помощь Майрамгуль Мадреймовой.

От граждан поступило более 300 обращений. Большинство из них были положительно решены на месте. Обращения, требующие дополнительного времени, переданы на рассмотрение руководителям соответствующих сфер, их решение взято под контроль Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

За каждым обращением стоит судьба человека. Массовые приемы, воплощающие принцип «во имя человеческого достоинства», также проводятся в районах.

В приеме принял участие первый заместитель советника Президента Республики Узбекистан У.Мухаммадиев.

УзА