"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАЖЕЙ СПОКОЙСТВИЯ

25 октября этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников органов внутренних дел Узбекистана.

Перед началом собрания прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Выступивший на нем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров республики сердечно поздравил работников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Отмечалось, что для каждого работника сферы является огромным счастьем быть на страже мира и спокойствия населения, преданным своему народу и Президенту, снискать заслуженное уважение и любовь в обществе, с честью носить форму. Осознание своей большой ответственности сотрудниками органов внутренних дел в деле борьбы с правонарушениями и их профилактикой, сохранении общественного порядка заслуживает самой высокой оценки.

Под руководством главы нашего государства осуществляются эффективные меры по реформированию системы внутренних дел, достижению их работы до уровня современных требований, созданию для работников благоприятных условий труда и быта. Все эти меры подкреплены соответствующими нормативными актами.

Следует особо отметить, что 22 апреля текущего года принято постановление Президента, касающегося внедрения новой системы управления силами внутренних дел Каракалпакстана в области обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью. Документ предусматривает выделение новых штатных единиц для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб министерства, внедрение территориальной системы управления, поэтапный ремонт и строительство зданий отделов внутренних дел.

Необходимо констатировать, что данные меры направлены на сохранение самого ценного богатства — мира и спокойствия в обществе, межнационального согласия и межконфессиональной толерантности, благополучной жизни и созидательного труда граждан.

Соответственно, правительством высоко оценивается самоотверженный труд работников сферы. В ходе мероприятия группе отличившихся работников были вручены государственные награды и нагрудные знаки Республики Каракалпакстан, нагрудные знаки, почетные грамоты, памятные наручные часы от имени Министерства внутренних дел Узбекистана. Также группа работников удостоились присвоения очередных званий.

Участникам праздничного мероприятия представлена концертная программа мастеров искусств республики и ансамбля «Арал жулдызлары» МВД Каракалпакстана.

В торжественном собрании принял участие Председатель Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.