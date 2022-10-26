ПАРА-ЖҮЗИЎ БОЙЫНША КУБОК ЖАРЫСЫ ӨТКЕРИЛДИ
Нөкис қаласындағы республикалық суў спорты түрлери бойынша қәнигелестирилген спорт мектебинде спорттың пара-жүзиў бойынша ер балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан кубогы жарысы өткерилди.
Биринши мәрте өткерилген кубок жарысына республикамыздың қала ҳәм районларынан келген физикалық имканияты шекленген қәбилет ийелери өзлериниң классификациясы бойынша өз-ара беллести.
Жарыс жуўмағында қызлар арасында Шахзада Абыллаева, Турсынай Қалилаева, Асел Реймова, Шахноза Ережепбаева, ер балалар арасында Әзимжан Жанназаров, Ринат Рейимбаев, Айтуўған Шаниязов, Ғафур Реймов, Саламат Худияров биринши орынларды ийеледи.
Спортшыларды жарысқа тренерлер Азамат Ильясов ҳәм Әдилбек Кеңесбаевлар таярлады.
Жарысты өткериўге Қарақалпақстан Республикасы Спортты раўажландырыў министрлиги, Өзбекстан Миллий паралимпиада комитетиниң Қарақалпақстан Республикасы бөлими, республикалық суў спорты түрлери бойынша қәнигелестирилген спорт мектеби жақыннан жәрдем берди.
С.ЖОЛДЫБАЕВ,
ҚМУ студенти.