"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ГОРОДСКОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ «УЗБЕК ПОЛВОНИ» На днях состоялся Нукусский городской этап спортивного конкурса по курашу «Узбек полвони» среди работников государственных органов, организаций и учреждений. Он проводится на основании постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию и дальнейшему повышению авторитета национального вида спорта кураш» от 4 ноября 2020 года. В борцовском турнире, организованном Нукусским городским отделом развития спорта, Каракалпакским отделением Федерации кураша Узбекистана, Прокуратуры города Нукуса, приняли участие 54 атлета, представлявших 9 команд. Среди мужчин в своих весовых категориях победили Султан Каниязов, Мадияр Бекполатов, Рустем Оразов, Равшанбек Халиков, Копберген Разаков, среди женщин лучшими стали Жанна Саипназарова, Нурсулу Бердахова, Клара Дарменбаева. Помимо медалей, дипломов, памятных призов, они получили путевки на республиканский этап конкурса. ККИА Сәне: 25.10.2022 11:23:42 5 мәрте оқылды