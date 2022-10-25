Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:16:03, 25.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ПАРАПЛАВАНИЕ: СОСТОЯЛСЯ КУБОК КАРАКАЛПАКСТАНА

В республиканской специализированной спортивной школе водных видов спорта в городе Нукусе состоялись соревнования на Кубок Каракалпакстана по параплаванию среди юношей и девушек.

В турнире, впервые организованном при поддержке Министерства развития спорта Республики Каракалпакстан, Каракалпакским отделением Национального паралимпийского комитета Узбекистана и республиканской специализированной спортивной школой водных видов спорта, приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями из городов и районов.  

В бескомпромиссных соревнованиях среди девушек первые места заняли Шахзода Абыллаева, Турсынай Калилаева, Асел Реймова, Шахноза Ережепбаева, а среди юношей — Азимжан Жанназаров, Ринат Рейимбаев, Айтуган Шаниязов, Гафур Реймов, Саламат Худияров.  

Победителям были вручены дипломы, медали и памятные подарки.  

Д.Абибуллаев,

УзА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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