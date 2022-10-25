"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ПАРАПЛАВАНИЕ: СОСТОЯЛСЯ КУБОК КАРАКАЛПАКСТАНА В республиканской специализированной спортивной школе водных видов спорта в городе Нукусе состоялись соревнования на Кубок Каракалпакстана по параплаванию среди юношей и девушек. В турнире, впервые организованном при поддержке Министерства развития спорта Республики Каракалпакстан, Каракалпакским отделением Национального паралимпийского комитета Узбекистана и республиканской специализированной спортивной школой водных видов спорта, приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями из городов и районов. В бескомпромиссных соревнованиях среди девушек первые места заняли Шахзода Абыллаева, Турсынай Калилаева, Асел Реймова, Шахноза Ережепбаева, а среди юношей — Азимжан Жанназаров, Ринат Рейимбаев, Айтуган Шаниязов, Гафур Реймов, Саламат Худияров. Победителям были вручены дипломы, медали и памятные подарки. Д.Абибуллаев, УзА. Сәне: 25.10.2022 11:22:00 5 мәрте оқылды