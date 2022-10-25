«ОЛИМПИАДА ПЯТИ ИНИЦИАТИВ»
В Нукусе в детско-юношеской спортивной школе №1 состоялось награждение победителей секторного этапа “Олимпиада пяти инициатив”.
— В первом и втором этапах соревнований приняли участие более 400 юношей и девушек из нашей махалли, — говорит лидер молодежи СГМ “Тунгыш коныс” Кайрат Лепесов. — Соревнуясь в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, воркаут, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, они заняли призовые места и будут участвовать в городском этапе соревнований.
Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки.
УзА