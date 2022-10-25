Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:15:57, 25.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

«ОЛИМПИАДА ПЯТИ ИНИЦИАТИВ»

В Нукусе  в  детско-юношеской спортивной школе №1  состоялось награждение победителей секторного этапа “Олимпиада пяти инициатив”.

— В первом и втором этапах соревнований приняли участие более 400 юношей и девушек из нашей махалли, — говорит лидер молодежи СГМ “Тунгыш коныс” Кайрат Лепесов. — Соревнуясь в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, воркаут, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, они заняли призовые места и будут участвовать  в городском этапе соревнований.

Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки.   

  УзА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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