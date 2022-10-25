"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" СПОРТ «ОЛИМПИАДА ПЯТИ ИНИЦИАТИВ» В Нукусе в детско-юношеской спортивной школе №1 состоялось награждение победителей секторного этапа “Олимпиада пяти инициатив”. — В первом и втором этапах соревнований приняли участие более 400 юношей и девушек из нашей махалли, — говорит лидер молодежи СГМ “Тунгыш коныс” Кайрат Лепесов. — Соревнуясь в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, воркаут, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, они заняли призовые места и будут участвовать в городском этапе соревнований. Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки. УзА Сәне: 25.10.2022 11:19:23 5 мәрте оқылды