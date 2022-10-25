"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СОЗДАВАЯ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Этот день для них выдался необычным и запоминающимся. Поездка оставила у них яркие красочные впечатления о новом Муйнаке.

На днях Каракалпакское Республиканское отделение общественного объединения «Специальная олимпиада Узбекистана» предоставило возможность детям с ограниченными возможностями побывать в Муйнаке.

Этими детьми и артистами эстрады был организован благотворительный концерт в доме культуры Муйнакского района под названием «Мехр куяшынан бахыт тапкан инсанман», а также состоялась выставка предметов прикладного искусства при участии женщин с ограниченными возможностями.

Исполнение песен и хореографические номера этих детей оставили хорошее впечатление. В организации концертной программы принимали активное участие учащиеся школы-интерната №10 для слепых и слабовидящих, учащиеся школы-интерната №4 для глухонемых, Общество инвалидов и молодые волонтеры.

Спонсорами поездки и концерта выступили Совет Министров Республики Каракалпакстан, хакимият Муйнакского района, отделы культуры города Нукуса и Муйнакского района, ООО «Сладкий мир» и «Айдын аулад», а также группа родителей.

— От имени всех родителей мы благодарны организаторам данной поездки в Муйнак, особенно председателю Каракалпакского отделения общественного объединения «Специальная олимпиада Узбекистана» Гулшат Турсымуратовой, — говорит мама одного из участников праздника К.Палуаниязова. — Для наших детей этот день был заполнен приятными впечатлениями. Во время поездки они побывали в Музее истории Аральского моря и Экологическом музее Муйнака. Особенно впечатляющим для них стала возможность долететь до Муйнака самолетом.

Х.ХАЛИЛАЕВА