"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ

В условиях недостаточности водных ресурсов первостепенное значение приобретает вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой и в этом направлении осуществляется ряд мер.

В соответствии с постановлением главы нашего государства от 24 мая сего года «О дополнительных мерах по повышению уровня обеспеченности населения питьевым водоснабжением и услугами канализации» принимаются меры по улучшению обеспечения населения чистой, качественной питьевой водой и услугами канализации, проведению инвентаризации махаллей, питьевое водоснабжение которых находится в тяжелом состоянии. Во исполнение данного документа в местностях с тяжелым питьевым водоснабжением ведутся работы по бурению скважин с использованием привезенной из Ташкента высокотехнологичной буровой техники марок УРБ 25 в количестве четырех и УРБ 600 в количестве шести единиц. Глубина бурения этих установок колеблется от 700 до 1000 метров.

Глубина зависит от параметров, нанесенных на гидрогеологические карты. Использование вышеуказанных установок позволяет улучшить не только питьевое водоснабжение, но и состояние полива земель дехканских и животноводческих хозяйств, приусадебных участков.

С целью широкого ознакомления с преимуществами и методами эффективного использования буровой техники, недавно был организован семинар, в котором приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, руководители соответствующих отраслей, депутаты, представители дехканских и животноводческих хозяйств.

На семинаре отмечалось, что в целях совершенствования уровня использования приусадебных площадей, Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана выделяются субсидии на бурение артезианских колодцев. Как рассказали специалисты, они выделяются, во-первых, на бурение колодцев малого объема на нужды конкретных семей, во-вторых, на бурение скважин глубиной более 30 метров для обеспечения питьевой водой не менее 30 семей. В настоящее время полным ходом идут буровые работы в отдаленных аулах Тахтакупырского, Амударьинского, Караузякского и Турткульского районов.

На мероприятии определены конкретные задачи по продуктивному использованию техники.

ККИА