"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ГОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЯ МАХАЛЛИ

ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК БЕЛТАУ

В настоящее время по инициативе главы государства идет масштабный процесс благоустройства отдаленных населенных пунктов. Среди них и сельский сход граждан «Белтау» Тахтакупырского района.

Сход граждан, который расположен в 40 километрах от районного центра, включен в государственную программу «Обод кишлок». В результате осуществляемых здесь строительно-ремонтных работ облик аула меняется буквально на глазах. В частности, капитально отремонтированы здания схода граждан, дом культуры, врачебного пункта, дошкольного образовательного учреждения, дороги уложены песчано-щебеночной смесью. Значительно улучшилась ситуация с обеспечением населения чистой питьевой водой, установлены новые трансформаторы для бесперебойного обеспечения электрической энергией, а строительство пешеходного моста через канал «Оржап» вызвало огромную радость населения.

С целью пропаганды результатов осуществляемых преобразований, недавно в местности был организован показательный семинар, в котором приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, депутаты Жокаргы Кенеса, представители всех органов самоуправления граждан.

На гостей произвел впечатление процесс формирования кормовой базы в специализирующемся на животноводстве ССГ.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 24 мая сего года «О дополнительных мерах по повышению уровня обеспеченности населения питьевым водоснабжением и услугами канализации» ускоряется работа по улучшению обеспечения населения чистой, качественной питьевой водой и услугами канализации, проведению инвентаризации махаллей, питьевое водоснабжение которых находится в тяжелом состоянии. В частности, в ССГ «Белтау» полным ходом идет бурение скважин при помощи буровой техники, привезенной из Ташкента. Это даст возможность бесперебойного обеспечения водой на нужды социальных объектов и полива приусадебных земель.

Участники семинара ознакомились с деятельностью организованного в ауле рыбоводческого хозяйства, которая должна позитивно повлиять на ситуацию с занятостью населения.

В новом доме культуры руководитель республики провел встречу с жителями схода граждан, которые выразили Президенту искреннюю благодарность за заботу о сельчанах, проживающих в отдаленной местности.

В ходе мероприятия были вручены памятные подарки молодым семьям, местной школе.

ККИА