"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДЗНАМЕНОВАВШИЙ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

В Государственном академическим музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное мероприятие, посвященное 33-летию принятия Закона Республики Узбекистан «О государственном языке», согласно которому узбекскому языку был придан статус государственного.

... Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

На мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, который поздравил присутствующих со знаменательной датой.

Он отметил, что в своем поздравлении народу Узбекистана глава нашего государства подчеркнул важность для каждого человека родного языка, определяющего его самосознание и духовный мир, являющегося такой же священной ценностью, так же почитаемой, как Родина, где он вырос, родители, подарившие жизнь и воспитавшие его.

В нашей стране проводится планомерная работа по популяризации и повышению авторитета узбекского языка в качестве государственного, потому что он воплощает в себе историю, традиции и обычаи народа, играет ключевую роль в процессе выражения самоидентичности нации, развития общества в целом.

В условиях глобального развития техники, технологий и одновременного роста духовных угроз устоям национальной идеологии, крайне необходимо сохранение основ родного языка и его лексического богатства. Исходя из этого, в нашей стране принимаются меры по дальнейшему развитию и преумножению родного языка, наследованию его грядущим поколениям в чистом виде, повышению авторитета на международной арене.

В эпоху глобализации решающая роль в этом принадлежит учителям и наставникам. С полной уверенностью следует отметить, что эти задачи они выполнят с честью.

В рамках торжественного мероприятия группе учителей узбекского языка и литературы были вручены ценные подарки.

Выступая на мероприятии, отличник народного образования Каракалпакстана Р.Палуанова рассказала о практических мерах по развитию и популяризации государственного языка, а заслуженный журналист Узбекистана Н.Матьякубова прочитала свои стихи, посвященные праздничной дате.

Вниманию участников праздничного мероприятия была представлена концертная программа мастеров искусств республики.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.