"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАПАС ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДОСТАТОЧЕН

Об этом оповестил первый замес­титель хакима города Нукуса К.Калимбетов на встрече с журналистами.

Он особо отметил, что сегодня во всем мире обеспечение должной продовольственной безопасности остается одной из важнейших проблем.

Сегодня под руководством главой государства предприняты конкретные меры по насыщению внутреннего рынка продовольствием и сохранению стабильных цен.

С этой целью Нукусским городским хакимиятом в зимне-весенний период 2022-2023 годов в еженедельном режиме будет проводиться мониторинг дехканских рынков и складских помещений.

Для удовлетворения потребностей горожан на продукты питания заготавливается в общей сложности 3310 тонн сельхозпродукций, в том числе 995 тонн картофеля, 450 тонн репчатого лука, 955 тонн моркови, 910 тонн риса. В частности, в ООО «Нукус Дилиша» для зимнего сезона хранятся 50 тонн муки, столько же сахара и моркови, 20 тонн растительного масла, 10 тонн хлопкового масла, 100 тонн репчатого лука, 150 тонн картошки. В АО «Нукус дийхан базары» — 120 тонн сахара, 250 тонн моркови, 200 тонн лука, 150 тонн картошки. Значительные объемы вышеназванного продовольствия хранятся также в ООО «Нукус Стандарт Коммерц», ООО «Нукус Арт Лидер», АО «Каракалпакгошсутсауда», ООО «Алтын дан Нукус».

Кроме этого, каждый день в сходах граждан города на основе утвержденного графика организуются ярмарки продуктов питания. На сегодняшний день реализовано более 32 тонн сахара по цене 12000 сумов, 250 тонн картошки по 3000 сумов, 15 тонн растительного масла по 20000 сумов и другие продукты питания.

В текущем году, к Дню независимости на территории 17 сходов граждан города были проведены подобные ярмарки.

На сегодняшний день уже разработан план-график реализации основных видов сельскохозяйственной продукции на внутреннем потребительском рынке за зимне-весенний период.

Записала М.ТУРАЕВА