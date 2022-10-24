"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА — В ДЕЙСТВИИ

ВРЕМЯ БЛАГИХ ДЕЛ

От Самаркандской области до Нукусского района почти тысяча километров пути, но для настоящих друзей расстояние не преграда. Шефство над районом стало для самаркандцев возможностью проявить лучшие человеческие качества — щедрость, заботу, внимание, в буквальном смысле оставить свой след на земле.

С февраля этого года самаркандские предприниматели практически получили вторую прописку в Нукусском районе, здесь они реализуют ряд масштабных проектов, направленных на содействие улучшения условий жизни населения, инфраструктуры, создание новых рабочих мест. В целом в 2022-2024 годах в проекты планируется вложить порядка 899 миллиардов сумов.

В районном центре «Акмангыт» благодаря реализации одному из них был построен дехканский рынок. На строительство современного торгового комплекса, а это свыше 100 торговых точек и 500 прилавков, а также нового хостела “Urguthostel” на его территории, ургутские предприниматели направили 50 с лишним миллиардов сумов. Рынок обеспечил работой около 1000 сельчан.

Мечеть «Имам Ишан», по мнению жителей Нукусского района, станет еще одной достопримечательностью. Величественное белое здание и минарет с голубыми куполами расположились на площади в более чем 1 гектар. Одновременно совершать намаз в мечети могут до 700 верующих, в ее возведение представители деловой среды Самарканда вложили 12 миллиардов сумов.

Новоселье справили и несколько сходов граждан, в частности, «Акмангыт» и «Баканшаклы» переехали в новые здания, выстроенные за счет средств предпринимателей Самаркандского района, а помещение схода граждан «Арбашы» было реконструировано.

Запустили в строй и два новых швейных предприятия — “SetNukus-textile” в махаллинском сходе граждан “Саманбай” и “Aqmang’it­ka­ma­lakinvest”, что в “Крантау”. Объем вложенных в них инвестиций превысил 40 миллиардов сумов, а трудоустроиться в них смогли свыше 100 жительниц района.

Теперь в Нукусском районе можно будет отведать настоящий самаркандский плов — центр «Самарканд ош» был открыт в целях развития гастрономического туризма, вкус главного национального блюда узбекистанцев участники мероприятия оценили по достоинству.

Новый облик благодаря проектам, реализуемым самаркандскими друзьями, обрели Площадь памяти, в реконструкцию которой было вложено более 7 миллиардов сумов и районный центральный парк отдыха. В нескольких махаллях появились спортивные площадки и стадион, где жители могут заниматься мини-футболом.

— Мы по праву можем называться столичным районом. Перемены, которые происходят у нас благодаря поддержке Самаркандской области, поражают. Заботу ощутили на себе учителя и ученики общеобразовательных школ № 2 и № 15, в которых пристроены дополнительные классы, — делится учитель каракалпакского языка и литературы, кавалер ордена «Дустлик» Салима Кадиримбетова. — Информационно — библиотечный центр для молодежи является подарком, о котором можно было только мечтать. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто творит благие дела.

Адресная помощь коснулась нуждающихся жителей района, им были переданы 200 теплиц, мотокультиваторы, тысячи голов домашней птицы, мелкий рогатый скот, инкубаторы.

— Это огромное подспорье для людей, у которых теперь появилась возможность улучшить свое финансовое состояние, получать стабильный доход, — говорит заместитель хакима Нукусского района Азамат Заматдинов. — Саженцы фруктовых деревьев, а их из Самарканда привезли более 10 тысяч, дадут плоды. На выведенных из оборота землях также кипит работа, что позволит увеличить угодья на более чем 1100 гектаров. В теплицах поспеют овощи, а это значит, что на рынки республики будет поступать свежая плодоовощная продукция.

Не осталась без внимания и сфера медицины. Более 1 миллиарда сумов было выделено из бюджета Самаркандской области на приобретение для центрального районного медицинского объединения трех автомобилей скорой помощи и современного оборудования.

Реализация проектов продолжается. В самое ближайшее время современный дом культуры возведут в ССГ «Кердер», десятки новых рабочих мест будет создано за счет открытия птицеводческого комплекса и кластера для хранения сельскохозяйственной продукции. До конца года в столичном районе планируется открытие около 20 объектов.

В мероприятиях приняли участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К. Сариев и хоким Самаркандской области Э.Турдимов.

А.Аминова