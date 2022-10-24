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Общество

В ПРИАРАЛЬЕ НАГРАЖДЕНЫ СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

В Нукусе состоялось мероприятие, посвященное Международному дню сельских женщин.

В нем приняли участие женщины из сел Приаралья, самоотверженно трудящиеся в различных сферах.

На мероприятии речь шла о решении проблем женщин, проживающих в сельской местности, создаваемых для благополучной жизни условиях. Отмечалось, что женщины вносят достойный вклад в проводимые в стране реформы.

Генеральной Ассамблеей ООН была принята специальная резолюция, чтобы обратить внимание широкой общественности на проблемы женщин, проживающих в сельской местности, с целью улучшения условий их жизни. Согласно ей 15 октября объявлено Международным днем сельских женщин. Этот день широко отмечается и в нашей стране.

На мероприятии группе сельских женщин были вручены подарки.

Песни в исполнении мастеров искусств подарили всем участникам мероприятия приподнятое настроение.

Д.Абибуллаев,

УзА.