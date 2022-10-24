В ПРИАРАЛЬЕ НАГРАЖДЕНЫ СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
В Нукусе состоялось мероприятие, посвященное Международному дню сельских женщин.
В нем приняли участие женщины из сел Приаралья, самоотверженно трудящиеся в различных сферах.
На мероприятии речь шла о решении проблем женщин, проживающих в сельской местности, создаваемых для благополучной жизни условиях. Отмечалось, что женщины вносят достойный вклад в проводимые в стране реформы.
Генеральной Ассамблеей ООН была принята специальная резолюция, чтобы обратить внимание широкой общественности на проблемы женщин, проживающих в сельской местности, с целью улучшения условий их жизни. Согласно ей 15 октября объявлено Международным днем сельских женщин. Этот день широко отмечается и в нашей стране.
На мероприятии группе сельских женщин были вручены подарки.
Песни в исполнении мастеров искусств подарили всем участникам мероприятия приподнятое настроение.
Д.Абибуллаев,
УзА.