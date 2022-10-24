"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ДИАЛОГ С НАРОДОМ

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН РЕШАЮТСЯ УСПЕШНО

В минувшее воскресенье Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел очередной выездной прием граждан, который прошел в Элликкалинском районе. Он охватил жителей Элликкалинского, Берунийского, Турткульского и Амударьинского районов.

В ходе приема граждане в основном поднимали вопросы занятости, медицинского обслуживания, строительства внутренних дорог, содействия предпринимательству, должного обеспечения электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

Из всего поступивших 284 обращений, почти половина, или 124 — были решены на месте. Решение остальных вопросов руководитель республики взял на личный контроль.

Остановившись на отдельных обращениях, можем отметить, что жительнице махаллинского схода граждан «Бустан» Амударьинского района Зухре Рахимове, попросившей материальную помощь на ремонт жилого дома, выделено 30 миллионов сумов. Принято решение об оплате контрактного обучения за год заявительницы из Турткуль- с­­кого района Хуршиды Абдуллаевой.

Также нашли свои положительные решения обращения жительницы махаллинского схода граждан «Орайлык» Берунийского района Джерен Раджаповой о предоставлении материальной помощи на лечение сына, жителя МСГ «Бустан» Эгамбергена Уразалиева о ремонте и благоустройстве улицы Таджмахал.

В целом следует сказать, что за обращениями стоят живые судьбы и чаяния людей. Поэтому, на деле реализуя провозглашенный Президентом принцип «Во имя достоинства человека», выездные приемы будут неуклонно продолжаться.

В приеме граждан принял участие первый заместитель советника Президента Республики Узбекистан У.Мухаммадиев.

ККИА