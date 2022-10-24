НАГРАЖДЕНА ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Член сборной Узбекистана Мохигул Комилжанова из Каракалпакстана завоевала серебряную медаль (72 кг) на чемпионате мира по самбо среди молодежи, проведенном 13-17 октября этого года в столице Армении Ереване.
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил спортсменку и ее тренера с победой. Он отметил, что благодаря постоянному вниманию, уделяемому развитию спорта в нашей стране, у молодежи есть все необходимые условия для регулярных занятий спортом, проявления своего таланта и потенциала. В результате наши спортсмены добиваются больших побед в престижных турнирах, на чемпионатах мира и континента. Спортсменке были вручены ценные подарки.
Мохигул Комилжанова является пятикратным чемпионом Узбекистана, трехкратным призером чемпионата мира и чемпионом Азии по самбо.
Д.Абибуллаев,
УзА.