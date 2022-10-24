"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАБОТА О БЛАГОСОСТОЯНИИ НАРОДА ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

С целью ознакомления с ходом социально-экономического развития, совершенствования инфраструктурных объектов, осуществления мер по повышению благосостояния населения, председатель жокаргы кенеса республики каракалпакстан а.орынбаев посетил элликкалинский район.

Состоялось совещание с участием руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений республики, а также актива района.

На мероприятии острой критике были подвергнуты факты приписок в реализации ряда государственных программ, в том числе «Обод кишлок» и «Обод махалла», обналичивания и нецелевого использования кредитных ресурсов, включая средств, выданных предприятиям на закупку оборудования, неудовлетворительного состояния работ по благоустройству района.

Не отвечает требованиям дня положения в сферах образования, здравоохранения, улучшения инфраструктуры махаллей, работы с обращениями граждан.

Из-за попустительства соответствующих помощников хакимов, в районе большого масштаба достигло разбазаривание кредитных средств, направляемых на социальную поддержку нуждающихся слоев населения.

Ответственным должностным лицам даны конкретные поручения на предмет скорейшего устранения имеющихся проблем, привлечения виновных к ответственности.

На совещании было заявлено, что до конца года на меры по обеспечению благосостояния граждан будет выделено 18,5 миллиарда сумов.

ККИА