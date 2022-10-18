"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Фарида Убайханова учится на втором курсе магистратуры факультета «Разработка нефтяных и газовых месторождений» Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Поступив в филиал этого вуза в Ташкенте, она перевелась в Москву, где и получила диплом бакалавра. В вузе девушка на хорошем счету, все свободное от учебы время она посвящает научным разработкам, которыми занимается под руководством доцента кафедры Алексея Деньгаева. Наставник видит в Фариде не просто студентку, но и профессионала, который в будущем может быть востребован в самых известных нефтяных компаниях. Вместе с Фаридой в российском вузе учится еще одна девушка из Каракалпакстана — Махида Махамбетова, которая также занимается изысканиями. Обе они в августе этого года прошли практику на одном из предприятий ПАО «Татнефть», находящемся в городе Альметьевск (Республика Татарстан).

Две недели девушки изучали процессы производства сверхвязкой нефти, что дало им возможность значительно обогатить знания и проявить свои способности. «Татнефть» впервые за всю историю существования привлекло к практике студентов — иностранцев, их прохождением на предприятии остались довольны.

Свое будущее Фарида связывает с газовой промышленностью, развитию этой сферы уделяется особое внимание, как в России, так и в нашей стране. С наукой она тоже расставаться не собирается. Прежде чем попасть на практику в ПАО «Татнефть», и Фарида, и Махида стали участницами III Международного молодежного форума, который проходил на базе этого предприятия.

Студентки из Каракалпакстана были названы организаторами одними из самых активных участниц мероприятия, им как и другим молодым людям были вручены рекомендательные письма Министерства энергетики России.

Фарида твердо осознает, что будущее начинается сегодня, и зависит оно от знаний, опыта и навыков, обретая которые становишься уверенней в себе и завтрашнем дне.

А.Аминова