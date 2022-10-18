"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ВЫСТАВКИ

ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН АУЛА

Фотоснимки Махсета Хабибуллаева украшают газеты и журналы Узбекистана. Его фотографии отличаются профессионализмом, тонкостью и необычным ярким подходом к каждой детали.

На днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана состоялась персональная выставка М.Хабибуллаева, приуроченная к Международному дню сельских женщин, который отмечается 15 октября.

Следует сказать, что это не первая выставка фотокорреспондента.

На выставке были представлены более 50 работ, где отражены будни сельских женщин. Среди них — хлопкоробы, фермеры, земледельцы и других сфер сельского хозяйства.

На торжественном открытии выставки выступили председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова, народный художник Каракалпакстана С.Байбосынов, директор Центра «Баркамол авлод» Республики Каракалпакстан Т.Нажимов, которые рассказали о плодотворном творчестве фотокорреспондента.

М.Хабибуллаев родился в 1975 году в Чимбайском районе. В 1998 году окончил отделение журналистики КГУ имени Бердаха. Свою трудовую деятельность он начал редактором радиоканала «Каракалпакстан». С 2007 по 2009 годы М. Хабибуллаев работал пресс-секретарем Государственного налогового управления Каракалпакстана. В 2009-2012 годах он трудился на должностях научного сотрудника, заведующего отделом Каракалпакского государственного краеведческого музея. А с 2012 по настоящее время является фотокорреспондентом Национального информационного агентства Узбекистана по Республике Каракалпакстан.

Талантливый фотокорреспондент обладает своим неповторимым стилем. Его фоторепортажи, сделанные в разных сферах народного хозяйства, всегда притягивают внимание читательской аудитории.

В работах М.Хабибуллаева отражается реформы, осуществляемые в нашей республике. Отрадно, что его талант высоко оценен в творческих конкурсах, проводимых среди фотокорреспондентов.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото И.Матекова.