"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА

Имя каракалпакского детского поэта Халмурата Сапарова известно не только в нашей республике, но и за ее пределами. Потому что его стихи переведены на разные языки, в том числе на русский, молдавский, белорусский, башкирский, татарский, казахский, узбекский и многие другие.

Нам и нашим детям с раннего детства знакомы стихи всеми любимого поэта, которые учат быть честными, храбрыми, уважать старших, а также быть внимательным к окружающей среде и животным. Тематика его произведений очень широкая.

На днях в Государственном музее истории каракалпакской литературы состоялся литературный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Республики Каракалпакстан Х.Сапарова.

Выступившие на нем директор музея Ш. Пайзуллаева, ответственный секретарь детской газеты «Жеткиншек» Д.Уббиниязова, заслуженный журналист Республики Каракалпакстан, детский поэт Я. Ажимов, учитель общеобразовательной школы №3 Ходжейлийского района К. Хожаназарова, специальный корреспондент газеты «Еркин Каракалпакстан», дочь поэта Г.Сапарова и другие рассказали присутствующим о жизни и творчестве Х.Сапарова.

На вечере присутствовали и учащиеся общеобразовательных школ города Нукуса, которые читали на сцене стихи поэта.

Х.Сапаров родился в 1932 году в ауле имени К.Ауезова Чимбайского района. После окончания школы он поступает на факультет каракалпакской филологии Каракалпакского государственного педагогического института. Успешно окончив вуз, он с 1956 по 2002 годы работает в газете «Каракалпакстан жаслары». За эти годы Х. Сапаров выполнял обязанности литературного консультанта, заведующего отделом и ответственного секретаря редакции. С сентября 2002 года и до конца своей жизни он проработал в детской газете «Жеткиншек».

Х.Сапаров еще со школьной парты начал писать стихи. Уже в 9 классе в газете «Каракалпакстан жаслары» было опубликовано его самое первое стихотворение «Моя Родина». Постепенно его произведения «засветились» и в других газетах нашей республики.

Во время студенческой жизни в пединституте стихи поэта публиковались и в литературном альманахе молодых поэтов Каракалпакстана.

Х.Сапаров — автор 20 сборников стихов. Его стихотворение «Осиргеним гул менин» является своего рода гимном школьников. Песня, положенная на музыку, и сейчас звучит в детских дошкольных учреждениях и на сцене школ. Композиторами республики написано более 40 песен на произведения поэта.

Стоит отметить, что его стихи были также напечатаны и в издательствах Российской Федераций.

В 1974 году за серию сборников детских стихов ему было присвоено звание лауреата Государственной премии имени Бердаха. В 1982 году детскому поэту и писателю присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Каракалпакстан».

С 1959 года он являлся членом Союза журналистов Узбекистана, а с 1960 года — членом Союза писателей Узбекистана и Каракалпакстана.

За достойный вклад в духовное воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине поэт был отмечен нагрудным знаком «Отличник народного образования Республики Каракалпакстан». Все его произведения направлены на воспитание детей и молодежи, поэтому Х. Сапарова современники прозвали «Самуилом Маршаком Каракалпакстана».

В 2004 году на международном творческом конкурсе «Саламатлык хам бахыт кушагында», организованном детской организацией ООН ЮНИСЕФ Х.Сапаров занял почетное третье место. В 2007 году его творчество вошло в первый том «Антологии узбекской детской литературы».

В настоящее время всеми любимый детский поэт Халмурат Сапаров, благодаря своим прекрасным произведениям, проживает свою вторую жизнь.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото К.Бегимова.