"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИСТОРИЯ

«ЖАТВА» СКОРБИ

В годы репрессий советского периода многие видные представители интеллигенции Каракалпакстана стали жертвами государственного террора.

Особенно печальную память имеет дата 13 октября 1938 года, когда в этот день по итогам судебного процесса к смертной казни были приговорены большая группа представителей каракалпакской интеллигенции, в их числе Коптлеу Нурмухамедов, Касым Ауезов, Абу Кудабаев, Алланазар Пирназаров, Утенияз Бекимбетов, Уразымбет Дилманов, Казакбай Алламбергенов, Турдымурат Низаматдинов, Сеит Тореев, Примбет Тореев, Халмурат Темирханов, Сабыр Кылышев, Алланияз Айтешов, Исметулла Бекбаулиев. Не зря народ назвал эту дату «днем кровавого процесса».

Недавно по инициативе ректората Каракалпакского государственного университета имени Бердаха и Музея памяти жертв репрессий при КГУ было организовано мероприятие, посвященное этому скорбному дню.

В нем принимали участие студенты исторического и юридического факультетов КГУ, преподаватели-историки, сотрудники музея. Мероприятие вступительным словом открыл директор Музея памяти жертв репрессий А.Кудияров. Затем профессор кафедры истории Узбекистана и Каракалпакстана КГУ Б.Кощанов рассказал о том, как вследствие политики репрессий была уничтожена передовая и образованная часть каракалпакского народа, пагубно повлиявшего на формирование национальных кадров.

Старший научный сотрудник Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук С.Нуржанов, основываясь на документах 1934-1938 годов, дал полезную информацию о последовательном нарастании государственной репрессивной машины за данный период, больших перегибах в этой области.

Предложение известного историка Б.Алланиязова, проводившего глубокие научные исследования периода «большого террора», объявить 13 октября «Днем памяти представителей каракалпакской интеллигенции — жертв репрессий» было поддержано единодушно.

Участники мероприятия ознакомились с новыми экспозициями музея и получили ответы на интересующие вопросы.

А.Алимбетов,

сотрудник Музея памяти жертв репрессий при КГУ

ККИА.