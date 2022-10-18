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МЕРОПРИЯТИЯ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В малом зале заседаний Нукусского городского хакимията прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к осенне-зимнему сезону объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Заместитель хакима города Нукуса по вопросам капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства К.Айтбаев подробно рассказал о ходе подготовки.

В частности, он отметил, что в ходе социально-экономических реформ в нашей стране особое внимание уделяется коммунальному обслуживанию населения. При этом, важное значение имеет подготовка всех отраслей экономики, объектов жилищного фонда и социальной сферы к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

В соответствии с сентябрьскими постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и, соответственно, Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан разработана программа мер, в которой на соответствующие структуры возложены задачи бесперебойного и качественного обслуживания потребителей в отопительный период.

Сегодня в подъездах 185 многоэтажных домов ведутся ремонтные работы. Перед четырьмя многоэтажками построены детские площадки, перед 15 домами осуществлены работы по укладке бетонного покрытия. Очищаются подвалы 82-х многоэтажных жилых домов. Перед 41 домом установлено 103 столба ночного освещения. Капитально отремонтирована кровля четырех жилых домов. Отремонтированы кровли стольких же домов, поврежденных сильным ветром.

Проведены ремонтные работы внутренних тепловых систем 23 домов, расположенных в МСГ «Дослык гузары» и «Гарезсизлик».

Для бесперебойного обеспечения потребителей теплоэнергией, в зимний период запланировано заменить около 700 метров магистральных сетей.

Сегодня в 56 столичных дошкольных учебных заведениях имеются 287 единиц отопительных котлов. 54 из них пользуются природным газом. Детский сад №4, расположенный в военном городке, подключен к центральной отопительной системе.

В дошкольном образовательном учреждении №44, расположенном в отдаленном сходе граждан «Каратау», имеется два котла, предназначенных для отопления углем. Сегодня в это учреждение уже доставлено 8 тонн угля. Дополнительно установлено два котла, работающие на электроэнергии. Все эти учреждения полностью готовы к отопительному сезону.

51 общеобразовательное учебное заведение и детская школа «Баркамал аулад» города Нукуса тщательно подготовились к отопительному сезону. В частности, внутренние отопительные сети старого учебного здания общеобразовательной школы №1 заменены на новые. В семи столичных общеобразовательных учреждениях отопительные котлы заменены на новые.

В общеобразовательной школе №14 на территории схода граждан «Каратау» создан резерв угля в объеме 84 тонн.

На сегодня создан резерв угля в объеме 277 тонн.

Журналисты получили ответы на свои интересующие вопросы.

М.ТУРАЕВА