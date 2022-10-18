"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАПУСКАЕТСЯ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Согласно протокольному решению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 ноября 2021 года «О развитии сельского хозяйства и поддержке предпринимательства в северных районах Республики Каракалпакстан в 2022-2024 годах» к Кегейлийскому району была прикреплена Андижанская область.

В соответствии с документом правительства страны, на вышеуказанную область возложена задача запуска при содействии андижанских предпринимателей 24 проекта стоимостью почти 310 миллиардов сумов и создать на этой основе 1985 новых рабочих мест.

На днях, с целью ознакомления с проводимой предпринимателями из Андижана работы, изучения и решения имеющихся проблем при реализации проектов, советник Президента Республики Узбекистан Т.Худайбергенов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетили строящуюся текстильную фабрику общества с ограниченной ответственностью «Aqtubatex­tilegroup» на территории сельского схода граждан «Актуба».

Вместе с хакимом Кегейлийского района Д.Утемуратовым они осмотрели ход строительства объекта, провели беседы с предпринимателями Андижанской области, женщинами, проходящими специальный курс обучения.

Следует отметить, что сметная стоимость строительства фабрики составляет 30 миллиардов сумов, после ввода в эксплуатацию здесь постоянной работой будут обеспечены 500 женщин.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.