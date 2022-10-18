НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев ознакомился с ходом реализации мер по улучшению социально-экономического положения и повышению благосостояния населения в Берунийском районе.
Посещая социальные объекты, руководитель республики ознакомился с процессом капитального ремонта детского сада №53 в махаллинском сходе граждан «Джайхун» и строительства здания детского сада на 120 мест на территории махаллинского схода граждан «Бустан».
Затем А.Орынбаев провел совещание, в котором участвовали руководители министерств, ведомств, предприятий, учреждений, а также, соответствующих структур района.
Прежде всего было подчеркнуто, что главной целью проведения серий совещаний в районах является поиск оптимальных решений злободневных проблем, волнующих население, содействие последовательному улучшению качества и условий жизни.
Отмечая позитивные усилия по социально-экономическому развитию, он вместе с тем подробно остановился на недостатках, имеющих место в различных сферах. В частности, острой критике были подвергнуты факты финансовых нарушений, нецелевого использования кредитов, в том числе льготных, приписок в отчетностях, присвоения средств, выделенных на субсидии.
Существенные недостатки имеются в сферах здравоохранения, образования, строительства, на низком уровне находятся меры социальной поддержки нуждающихся семей. По перечисленным проблемам ответственным должностным лицам определены конкретные задачи по скорейшему их устранению.
Ответственным за своевременную реализацию поручений закреплен начальник юридического отдела аппарата Жокаргы Кенеса А.Атаджанов.
До конца текущего года на социально-экономическое развитие района будет выделено 18,5 миллиарда сумов.
Пресс-служба
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан