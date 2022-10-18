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НАКОПИВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев ознакомился с ходом реализации мер по улучшению социально-экономического положения и повышению благосостояния населения в Берунийском районе.

Посещая социальные объекты, руководитель республики ознакомился с процессом капитального ремонта детского сада №53 в махаллинском сходе граждан «Джайхун» и строительства здания детского сада на 120 мест на территории махаллинского схода граждан «Бустан».

Затем А.Орынбаев провел совещание, в котором участвовали руководители министерств, ведомств, предприятий, учреждений, а также, соответствующих структур района.

Прежде всего было подчеркнуто, что главной целью проведения серий совещаний в районах является поиск оптимальных решений злободневных проблем, волнующих население, содействие последовательному улучшению качества и условий жизни.

Отмечая позитивные усилия по социально-экономическому развитию, он вместе с тем подробно остановился на недостатках, имеющих место в различных сферах. В частности, острой критике были подвергнуты факты финансовых нарушений, нецелевого использования кредитов, в том числе льготных, приписок в отчетностях, присвоения средств, выделенных на субсидии.

Существенные недостатки имеются в сферах здравоохранения, образования, строительства, на низком уровне находятся меры социальной поддержки нуждающихся семей. По перечисленным проблемам ответственным должностным лицам определены конкретные задачи по скорейшему их устранению.

Ответственным за свое­временную реализацию поручений закреплен начальник юридического отдела аппарата Жокаргы Кенеса А.Атаджанов.

До конца текущего года на социально-экономическое развитие района будет выделено 18,5 миллиарда сумов.

Пресс-служба

Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан