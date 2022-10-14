"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТАХИАТАША ОБМЕНИВАЕТСЯ ОПЫТОМ В КОРЕЕ

В нашей стране огромное внимание уделяется предпринимательству.

Предприниматель из Тахиаташского района Сабит Таджибаев в течение 16 лет осуществляет свою деятельность в сфере стоматологии. Вместе с супругой он оказывает стоматологические услуги в обществе с ограниченной ответственностью “Асилжан DENTA”.

Врач, находящийся в постоянном поиске, изучает новшества и с целью дальнейшего повышения квалификации вместе с группой стоматологов-имплантологов обменивается опытом на предприятии “DENTIUM IMPLANT” в Корее. Здесь уже в течение 25 лет занимаются производством высококачественных имплантов. Врач планирует привезти в Каракалпакстан диагностический аппарат – компьютерный 3D-томограф последней модификации.

Д.Абибуллаев,

УзА.