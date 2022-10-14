"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ФОРУМ ДЕВУШЕК

Руководством нашей страны уделяется большое внимание вопросам защиты прав и интересов женщин, обеспечения их активного участия в реформах, осуществляемых в Республике Узбекистан, а также создания для них благоприятных условий жизни, выявлению одаренных женщин и девушек.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 года заложило надежную правовую основу для этой работы.

Недавно в Каракалпакском государственном театре юного зрителя состоялся форум, посвященный Международному дню девушек, который отмечается 11 октября.

В нем приняли участие заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, глава Комитета семьи и женщин М.Ахмедова, активные женщины и девушки, представлявшие различные сферы социально-экономической жизни.

В рамках форума состоялась встреча с учеными — доктором философских наук, профессором КГУ имени Бердаха А.Бердимуратовой, доктором исторических наук, доцентом НГПИ имени Ажинияза Я.Абдуллаевой и доктором сельскохозяйственных наук, профессором Каракалпакского государственного института сельского хозяйства и агротехнологий Н.Жанабаевой.

Они поделились с присутствующими своим опытом работы, рассказали о научной деятельности.

Затем 45 женщинам, активно проявившим себя в общественной жизни республики, были вручены почетные грамоты.

Форум завершился концертной программой мастеров искусств нашей республики.

Ш.Пердебаева,

пресс-секретарь Комитета семьи и женщин Республики Каракалпакстан.