"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ

Как приходит вдохновение к творческому человеку? На этот вопрос многие из нас не могут сразу ответить. Потому что оно появляется неожиданно и не имеет точного места и времени. Надо только уловить тот момент, когда вдохновение рядом с тобой.

Айжамал Туремуратова — лауреат Государственной премии имени Зульфии, член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, одна из молодых и талантливых композиторов нашей республики. Вдохновение приходит к ней, когда ей грустно и весело, и в результате ноты сами по себе складываются в мелодию. Иначе не родились бы до сегодняшнего дня 80 ее произведений, которые нашли признание у поклонников искусства.

На днях в столичной Детской школе музыки и искусства №12 прошел творческий вечер, посвященный творчеству А.Туремуратовой.

Выступившие на нем композитор, заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, председатель Союза композиторов и бастакоров Каракалпакстана Н.Мухаммеддинов, народный поэт Каракалпакстана, главный редактор газеты «Каракалпак адебияты» Г.Матьякубова, народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана Р.Сапарова и другие отметили плодотворное творчество и стиль композитора.

Затем состоялась премьера ее «Струнного квартета» в исполнении студентов Нукусского филиала Государственной консерватории Узбекистана. А юный воспитанник Нукусской школы оперы и бахсы Б.Калыбаев исполнил песню А.Туремуратовой «Родина» (на стихи Р.Утарбаева).

— В музыке Айжамал я чувствую бушующее полноводие Амударьи, дуновение нежных ветров, доносящихся с Каратау, вижу историю, будущее каракалпакского народа, ощущаю трепет ее сердца, стремящегося к красоте, — сказала Г.Матьякубова во время творческого вечера.

А.Туремуратова родилась в 1984 году в Кунградском районе. Любовь к музыке привела ее в 1998 году на отделение фортепиано Нукусского колледжа культуры и искусства. У своего педагога, заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана Улбиби Абдуллаевой она не только совершенствовала свое мастерство игры на фортепиано, но и училась сочинять музыку. Здесь, в стенах колледжа постепенно проявился ее интерес к композиторской деятельности.

И уже обучаясь в Государственной консерватории, Айжамал создавала серьезные произведения, принимала участие в различных конкурсах. Ее организаторские способности помогли ей вести передачи «Маурит» и «Айдынлар» на телевидении Узбекистана.

Когда душа стремится к совершенству, то ее нельзя остановить. Она пылает, озаряя все вокруг своим огнем. Огнем настоящего творчества.

В симбиозе вдохновения и любви появились на свет яркие музыкальные произведения А.Туремуратовой, которые исполняются на главных торжествах нашей республики. Ее песни, ставшие уже популярными, исполняются заслуженной артисткой Узбекистана и Каракалпакстана Э.Айтниязовой, заслуженной артисткой Узбекистана А.Надыровой, заслуженными артистами Республики Каракалпакстан Д.Хожабергеновым, С.Аннакуловой, А.Усеновой, лауреатами премии «Нихол» Ш.Турсынбаевым, Н.Махамадияровым и другими. Они неизменно звучат во время празднований Навруза, Дня независимости.

Ее музыка положена на стихи Героя Узбекистана И.Юсупова, народных поэтов Каракалпакстана Г.Матьякубовой, Х.Даулетназарова, заслуженного журналиста Республики Узбекистан А.Утениязовой, поэтов П.Дабылова, Р.Утарбаева и многих других.

Стоит отметить, что среди крупных произведений, написанных А.Туремуратовой, двухактная музыкальная драма «Олим жазасы» (либретто народного поэта Каракалпакстана К.Рахманова). С этим произведением композитор заняла первое место на Республиканском фестивале театрального искусства. На первом престижном конкурсе композиторов «Янгиланган Узбекистонда еркин ва фаровон яшайлик», посвященном 30-летию независимости Узбекистана А.Туремуратова заняла второе место, представив песню «Жаналанган Озбекстан» («Обновленный Узбекистан») в исполнении лауреата премии «Нихол» Ш.Турсынбаева.

А на республиканском фестивале композиторов «Дауир сазалары» удача вновь улыбнулась ей. Айжамал, представив произведение, написанное на стихи Х.Даулетназарова, стала победительницей. Перечень конкурсов, в которых с успехом участвовала Айжамал, можно еще очень долго продолжать.

Слушая ее музыкупогружаешься в мир красивых и нежных чувств, наполненными, искренней любовью к родной земле, окружающей природе, национальным традициям.

А.Туремуратова находится сейчас в самом расцвете сил и таланта, потому поклонники настоящей музыки ждут от нее новых произведений. Ведь ее полет на крыльях вдохновения стремится в далекую, синюю высь.

Х.ХАЛИЛАЕВА