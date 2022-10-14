"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

НАМЕЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

С целью ознакомления с ходом созидательной работы и процессами благоустройства Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Канлыкульский район.

Канлыкульский район, в котором насчитывается более 50 тысяч человек населения, переживает период обновления и преобразований. Согласно соответствующему Указу Президента, район вошел в адресный перечень районов, где будет возводиться жилой массив «Янги Узбекистон» с комплексом сопутствующей инфраструктуры.

Руководитель республики осмо­трел ход строительства объектов этого массива на территории махаллинского схода граждан «Наурыз».

Здесь, на площади 14 с лишним гектаров, будут размещены десять жилых домов с общим количеством 300 квартир, одна общеобразовательная школа и одно дошкольное образовательное учреждение. А.Орынбаев дал указание по ускорению темпов и соблюдению качества строительства.

Затем под его председательством состоялось совещание с участием руководителей республиканских министерств, ведомств, предприятий и учреждений, а также актива Канлыкульского района.

Отмечая положительные масштабы социально-экономических реформ, благоустройства, А.Орынбаев вместе с тем подверг критике недостатки и формальность, допускаемых некоторыми руководителями. Он отметил неудовлетворительную работу глав секторов, существенные проблемы в таких сферах, как народное образование, дошкольные образовательные учреждения, медицина и ряда других.

Допускаются отставания в исполнении ряда государственных программ, поручений Президента, данных в ходе его поездки в республику, в недостаточной мере используется экспортный потенциал района, на низком уровне находятся результаты мер по снижению безработицы.

По этим вопросам были заслушаны информации ответственных лиц и определены конкретные задачи.

В качестве ответственного за реализацию намеченных задач в Канлыкульском района закреплен председатель Центральной избирательной комиссии Республики Каракалпакстан Е.Джуманазаров.

На совещании отмечалось, что в текущем году на социально-экономическое развитие района предусмотрено около 9,9 миллиарда сумов.

ККИА