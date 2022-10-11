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СПОРТ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ

На основании Указа Президента Республики Узбе­кистан от 30 октября 2020 года «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» в настоящее время организовываются спортивные соревнования среди трудовых коллективов с целью содержательного проведения их досуга, широкой пропаганды здорового образа жизни.

Недавно в Нукусском техникуме общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино, под девизом «Спорт — залог здоровья», состоялась Спартакиада среди работников лечебно-профилактических учреждений, организованная Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан и Каракалпакским республиканским советом профсоюза работников здравоохранения Узбекистана. Медики состязались по армрестлингу, шашкам, настольному теннису, легкой атлетике, дартсу и перетягиванию канатов.

На церемонии открытия Спартакиады выступили заместитель министра здравоохранения республики А.Аскаров, председатель Каракалпакского совета профсоюзов работников здравоохранения Л.Байбосынова, которые пожелали участникам успехов.

По итогам состязаний в общекомандном зачете лучшим стал коллектив Каракалпакского республиканского управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, второе место завоевали представители Республиканского психоневрологического диспансера №1, третье место досталось коллективу Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы.

Всем победителям вручены медали, дипломы и ценные призы.

Также отмечены наградами победители в номинациях «Самый старший участник», «Самый умелый участник-любитель», «За волю к победе», «Самый младший участник».

А.Оразов,

корресподент ККИА.