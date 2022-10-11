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Спорт

СТАРТОВАЛ РОЗЫГРЫШ КУБКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА

7 октября этого года в Нукусе был дан старт турниру по футзалу на Кубок Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан среди коллективов министерств, ведомств, предприятий и учреждений республики.

На церемонии торжественного открытия соревнования Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев отметил, что в настоящее время в республике функционируют более трех тысяч спортивных объектов, в которых молодежь имеет возможность регулярно заниматься различными видами спорта. Не удивительно, что количество приверженцев здорового образа жизни постоянно растет.

А турнир начался матчем между командами Жокаргы Кенеса и Министерства финансов.

Всего за Кубок поборется 32 команды.

Пресс-служба

Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан