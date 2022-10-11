"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА — В ДЕЙСТВИИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 7 октября текущего года среди студентов специализации «журналистика» Каракалпакского государственного университета имени Бердаха был организован мастер-класс. Перед студентами второго курса выступили ветеран сферы, заслуженный журналист Республики Каракалпакстан Е.Ерманов, руководитель Каракалпакского отделения Союза журналистов Узбекистана, заслуженный журналист Республики Узбекистан К.Реймов, заведующий кафедрой КГУ Д.Бекбаулиев. Ветераны-журналисты рассказали будущим коллегам о своих творческих путях, тонкостях издания газеты, об особенностях профессии журналиста. Обучившись медицине, начав свою трудовую деятельность в ней, Есенбай Ерманов, в силу своей глубокой любви и привязанности к литературе, все-таки выбрал стезю журналистики. Вначале он писал на спортивную тему, в дальнейшем из-под его пера начали выходить интересные и содержательные материалы о промышленности, сельском хозяйстве. Оба журналиста благодаря самоотверженному труду, безграничной преданности избранной специальности, удостоились почетных званий. Гости ответили на многочисленные вопросы студентов. П.Якупбаева, студентка 2-го курса факультета каракалпакской филологии и журналистики КГУ имени Бердаха. Сәне: 11.10.2022 05:59:39 6 мәрте оқылды