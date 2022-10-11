МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
7 октября текущего года среди студентов специализации «журналистика» Каракалпакского государственного университета имени Бердаха был организован мастер-класс.
Перед студентами второго курса выступили ветеран сферы, заслуженный журналист Республики Каракалпакстан Е.Ерманов, руководитель Каракалпакского отделения Союза журналистов Узбекистана, заслуженный журналист Республики Узбекистан К.Реймов, заведующий кафедрой КГУ Д.Бекбаулиев.
Ветераны-журналисты рассказали будущим коллегам о своих творческих путях, тонкостях издания газеты, об особенностях профессии журналиста.
Обучившись медицине, начав свою трудовую деятельность в ней, Есенбай Ерманов, в силу своей глубокой любви и привязанности к литературе, все-таки выбрал стезю журналистики. Вначале он писал на спортивную тему, в дальнейшем из-под его пера начали выходить интересные и содержательные материалы о промышленности, сельском хозяйстве.
Оба журналиста благодаря самоотверженному труду, безграничной преданности избранной специальности, удостоились почетных званий.
Гости ответили на многочисленные вопросы студентов.
П.Якупбаева,
студентка 2-го курса факультета
каракалпакской филологии и журналистики КГУ имени Бердаха.