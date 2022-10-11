Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:04:58, 11.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА — В ДЕЙСТВИИ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ

7 октября текущего года среди студентов специализации «журналистика» Каракалпакского государственного университета имени Бердаха был организован мастер-класс.

Перед студентами второго курса выступили ветеран сферы, заслуженный журналист Республики Каракалпакстан Е.Ерманов, руководитель Каракалпакского отделения Союза журналистов Узбекистана, заслуженный журналист Республики Узбекистан К.Реймов, заведующий кафедрой КГУ Д.Бекбаулиев.

Ветераны-журналисты рассказали будущим коллегам о своих творческих путях, тонкостях издания газеты, об особенностях профессии журналиста.

Обучившись медицине, начав свою трудовую деятельность в ней, Есенбай Ерманов, в силу своей глубокой любви и привязанности к литературе, все-таки выбрал стезю журналистики. Вначале он писал на спортивную тему, в дальнейшем из-под его пера начали выходить интересные и содержательные материалы о промышленности, сельском хозяйстве.

Оба журналиста благодаря самоотверженному труду, безграничной преданности избранной специальности, удостоились почетных званий.

Гости ответили на многочисленные вопросы студентов.

П.Якупбаева,

студентка 2-го курса факультета

каракалпакской филологии и журналистики КГУ имени Бердаха.

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