"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ТРИБУНА УЧЕНОГО

ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В УСТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ ПИСАТЕЛЯ

Известно, что публицист разговаривает с самой большой аудиторией, поднимает общественно значимые вопросы. Сегодня нет более важной проблемы, чем экологической.

Ряд выступлений ученых, писателей и публицистов способствовали воспитанию экологического сознания общественности, бережного отношения человека к природе. Именно публицисты первыми повели наступление на беcхозяйственную систему земледелия, развернули борьбу против загрязнения окружающей среды. Их выступления в защиту природы постоянно получают наибольший резонанс среди массовой аудитории. В данной статье мы рассмотрим особенности устной экологической публицистики народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Т.Каипбергенова.

Экологическая тематика нашла свое отражение и во многих его выступлениях устного характера, в частности, речах, беседах и журналистских интервью. Аральская трагедия — это боль его сердца, кровоточащая рана. Именно поэтому она проходит через все творчество писателя. Участвуя в различных форумах, Т.Каипбергенов неоднократно выступал с содержательными речами в защиту природы. Тем самым он находил короткий путь к читателю. Устные выступления существенно дополнили его печатную публицистику.

Многим запомнились выступления Т.Каипбергенова на различных представительных мероприятиях. Он с глубоким волнением говорил тогда о преступном отношении к величайшим ценностям, дарованным человеку — к природе, окружающей среде. Писатель сказал и о трагической судьбе народов края, оказавшихся в регионе с изменениями, носившими антропогенный характер. Речь свою он начинает сразу же с фактов, глубоко затрагивающих душу слушателя. Свои мнения и оценки автор подтверждал убедительными аргументами.

Т.Каипбергенов ищет социальные корни экологической катастрофы. В этом одно из главных значений его экологической устной публицистики. Он размышляет следующим образом: «Мы дошли до такой жизни не по своей воле, а по милости центральных планирующих органов. Это, по сути дела, следствие крайне преступной экономической политики».

Своеобразный характер имеет речь Т.Каипбергенова на IX съезде писателей. Она прежде всего отличается публицистичностью, основанной на фактах и глубокой внутренней эмоциональности. Экологическая ситуация региона поясняется в образной форме, при этом часто и уместно используются оригинальные сравнения, непосредственно связанные с жизнью: «... воду Арала «пили» не мы одни, а вся страна. Но сегодня мы остались со своей бедой один на один». Такое образное выражение, своеобразная метафора раскрывают ведущую идею данного выступления. От экологической катастрофы страдают только жители Приаралья, хотя она является результатом союзной экономической политики.

Трагедия Арала и экологическая ситуация Приаралья нашли свое отражение и во многих интервью и беседах Т.Каипбергенова. Это естественно, так как писатель бывал в разных городах и областях не только СНГ, но и в дальнем зарубежье. Газеты или журналы часто обращались к нему с желанием взять интервью.

Развернутая беседа Т.Каипбергенова с критиком З.Финицкой, опубликованная в журнале «Дружба народов», №10 за 1986 год, названа «В нравственном измерении». Каракалпакские литературоведы высоко оценили эту беседу. Они утверждают, что в национальном литературно-эстетическом мышлении этот диалог является одним из значительных явлений.

В беседе, как и в устной речи, Т.Каипбергенов стремится не только к строгой логике и убедительности, но и к экспрессивности, эмоциональности, что также выдаёт в нем публициста-писателя. Это создает в его тексте своеобразный экспрессивный подтекст, чтобы захватить внимание читателя и обеспечить доходчивость высказываемого: «Уходит не только вода, беднеет не только река, не просто море угасает. Исчезает, почти совсем исчез целый мир своеобразной природы, тугайных лесов, камышовых зарослей, растений, животных. Ушли в прошлое зелень и аромат цветов, трав и листвы, птичье пение. Унылый серо-желтый цвет песка, тишина песка, шуршание ветра в песках поглотили многоцветную и многоголосую былую жизнь прибрежной речной полосы и устье Амударьи».

Таким образом, описывает Т.Каипбергенов экологическую ситуацию. И этот жизненный эпизод, или, точнее факт из жизни самого Приаралья, заставляет читателя сопереживать вместе с писателем. Именно в этом проявляется публицистичность, экспрессивность и эмоциональность которые обеспечивают понятность, сопричастность читателей к экологическим неурядицам. Данная тенденция созвучна идее Ч.Айтматова, который сказал в беседе с И.Ришиной в 1986 г. : «Еще в древности человек предостерегал себя от неразумного отношения к природе, и в частности, истребления животных, даже ради своих жизненных потребностей. Еще тогда обозначались эти аспекты экологических проблем, наших сегодняшних забот».

Беседы, интервью, которые считаются жанрами информационного характера, в устной публицистике Т.Каипбергенова приобрели публицистическую страстность, стали проблемными, жанрами больших мыслей, раздумий, художественного осмыслений, жанрами, требующими незаурядного литературного мастерства. Примером этого служат и другие беседы, и интервью, своеобразные по стилю и композиции. Они опубликованы в газетах и журналах, вышедших в разных республиках на местных языках. Например, интервью такого характера являются публикации «Возлагаю большие надежды» (Советская Каракалпакия, 24.05.1989), «Дело и только дело» («Правда», 30.05.1989), «Тагдыры мунды халыкпыз» («Азия», халык аралык газет, Апталык, №10,1994), а также беседа «Халыкты коргаў касиетти парыз» («Егемен Казахстан», 16.06.95). В последней, например, писатель выражает свою публицистическую позицию: «... Я написал об Арале многочисленные статьи и, говоря о нем с высоких трибун, старался, чтобы голос мой услышали и за рубежом, и буду говорить о нем неустанно, до последнего дыхания». Или же беседа «Ўз элимнинг мирзосиман», в которой на вопрос собеседника: — «Верите ли вы в возвращение Арала в прежнее состояние?» писатель отвечает твердо и решительно: «Верю, иначе не жил бы».

Обычно в интервью Т.Каипбергенова затрагиваются многие вопросы. В одних речь идет о современных литературных процессах, в других об искусстве, в третьих ещё о чем-нибудь. Но почти в каждом из них публицист уделяет внимание спасением природы и экологическим проблемам Приаралья.

Таким образом, экологическая проблематика проходит через все публицистическое творчество писателя как непрерывно актуальная тема. Идеи, которые поднимает и обсуждает автор, производят особый общественный резонанс, так как они исходят из уст человека, являющегося народным писателем — признанным лидером каракалпакской литературы.

Авторитет Каипбергенова как публициста, писателя и государственного деятеля способствовал тому, что регулярно поднимаемая им тема впоследствии стала обсуждаться на самых авторитетных форумах, в результате чего к ней было привлечено внимание мировой общественности. По его публицистическим выступлениям принимались решения на самых разных уровнях, вплоть до высоких инстанций. И в том, что в Узбекистане были сокращены посевные площади хлопчатника, в результате чего в отдельные годы несколько увеличивался сток воды в море, есть и определенная заслуга публициста. Однако, до решения проблемы воды еще далеко. И хотя не все вопросы, поставленные автором на сегодняшний день решены (по-прежнему острой остается экологическая), тем не менее можно сказать, что свою главную задачу Каипбергенов как публицист выполнил.

Принято считать, что печатная публицистика имеет высокую эффективность. Проведенный нами выше анализ устных публицистических выступлений Т.Каипбергенова показал, что для настоящего публициста не существует ни родовых, ни жанровых границ. Т.Каипбергенов одинаково профессионально и художественно обсуждает экологические проблемы и в письменной, и в устной публицистике. Поэтому правы те, справедливо утверждавшие: «Писателям и журналистам в настоящее время принадлежит ведущая роль в распространении «экологических знаний».

А.Абдимуратов,

доцент кафедры журналистики Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.