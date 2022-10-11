"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ

ООО "Агро Турткуль текстиль кластер" в декабре прошлого года на открытом аукционе приобрело здания и оборудование бывшей текстильной фабрики "Турткуль Омад Текстиль".

Данное текстильное предприятие начало свою деятельность в январе текущего года. Сегодня на ткацком и швейном цехах работают более 110 работников. Шьются футболки, майки для всех возрастов и другие трикотажные изделия. Продукция реализуется по всему Узбекистану. В настоящее время изготавливается партия готовых швейных изделий для отправки в Новосибирскую область Российской Федерации. Следует сказать, что годовая мощность предприятия составляет около 1 млн. единиц готовых трикотажных изделий.

Среди рабочего персонала много граждан, включенных в "женскую" и "молодежную" тетради.

В скором времени планируется запустить и прядильный цех. Сейчас идут ремонтные работы здания данного цеха, произведена оплата за прядильное оборудование, которое будет доставлено из-за рубежа. Это, в свою очередь, даст возможность создать еще 150 дополнительных рабочих мест.

М.ТУРАЕВА.

НА СНИМКАХ: РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС НА ПРЕДПРИЯТИИ.