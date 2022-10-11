"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРИНЦИП «ВО ИМЯ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА» ДОЛЖЕН ПРЕВАЛИРОВАТЬ

Недавно с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития, процессом совершенствования инфраструктуры района, мерами по улучшению условий жизни населения, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Караузякский район.

Ознакомившись с ходом капитального ремонта школ №№2 и 28, расположенных на территории махаллинского схода граждан «Кутлы макан», он указал на значительное отставание работ от утвержденного графика и дал ответственным лицам поручение ускорить ремонтные работы.

Затем в зале заседаний хакимията района под председательством А.Орынбаева состоялось совещание, в котором приняли участие руководители республиканских министерств, ведомств, предприятий, учреждений, представители актива Караузякского района.

Выступая на совещании, руководитель республики подчеркнул исключительную важность успешной реализации выдвинутого главой нашего государства принципа «Во имя достоинства человека» и в этой связи, историческое значение Указа Президента «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур» от 31 августа текущего года.

Вместе с тем отмечались факты неполноценного использования возможностей коммерческих банков, нецелевого расходования средств льготных кредитов минуя действительно нуждающихся граждан, заметные недостатки в процессе возведения объектов, включенных в Инвестиционную и другие государственные программы.

А.Орынбаев обратил внимание присутствующих на необходимость усилить активность в таких направлениях, как привлечение иностранных инвестиций, занятость населения, запуск эффективных проектов в сельском хозяйстве, производстве, сфере услуг, развитии семейного предпринимательства. Также даны поручения по качественному ремонту коммунальной инфраструктуры.

В ходе совещания ответственным за свое­временное осуществление поставленных задач был закреплен председатель комитета Жокаргы Кенеса Д.Утамбетов.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан