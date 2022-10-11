"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ — ВАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

Как известно, 10 февраля 2021 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению персональной ответственности руководителей органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах за эффективную организацию исполнения актов законодательства».

Данным документом утверждена схема организации контроля и подотчетности исполнения законов, указов, постановлений, распоряжений и поручений Президента Республики Узбекистан посредством Единой межведомственной электронной системы исполнительной дисциплины “ijro.gov.uz”.

Установлено, что начиная с 1 мая 2021 года контроль исполнения, ведение контрольных картотек и формирование отчетов во всех государственных органах и организациях, органах государственной власти на местах осуществляется исключительно через систему “ijro.gov.uz”.

8 октября сего года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось совещание, посвященное ходу реализации вышеупомянутого Указа главы государства и, в целом, состоянию исполнительной дисциплины в ходе практической реализации требований принимаемых нормативных документов.

Работу совещания вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев.

На совещании с критической точки зрения был рассмотрен ход исполнения нормативных документов, протокольных решений и поручений главы государства, подвергнуты анализу причины ряда недостатков в их своевременном и качественном претворении в жизнь.

Остановившись на мерах по дальнейшему повышению уровня жизни, улучшения благосостояния населения, руководитель республики вместе с тем подчеркнул низкую эффективность работы руководителей некоторых органов государственного управления и местных органов власти и строго предупредил их о персональной ответственности. В част­ности, серьезную озабоченность вызывает состояние дел в сельском хозяйстве, сферах строительства, развития дорожной инфраструктуры.

На совещании поставлены конкретные задачи по устранению имеющихся проблем с определением механизмов контроля исполнения.

ККИА