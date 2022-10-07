"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АГРАРНАЯ СФЕРА

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ СИСТЕМА ИРРИГАЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Сегодня в условиях маловодья вопрос эффективного управления водными ресурсами чрезвычайно актуален. Разумное управление этими ресурсами помогает фермерам сократить финансовые расходы, связанные с водопользованием, увеличить урожайность и выращивать высокоценные культуры...…

Канал «Кук узяк» в Кегейлийском районе был сдан в эксплуатацию в далеком 1946 году. В то время водопропускная способность канала составляла 25 кубометров в секунду, но в последующие годы через него стало проходить всего лишь 10-15 кубометров воды.

В настоящее время осуществляется перекачка воды в этот канал и подача воды на орошаемые поля через агрегаты насосной станции «Кук узяк» за счет Каракалпакского управления насосных станций и энергетики. Согласно его данным, этот канал, эксплуатируемый более 70 лет, за весь этот период не подвергался крупной реконструкции. Земляные и очистительные работы проводились только в илистых участках.

За последние пять лет начаты масштабные работы по реконструкции водохозяйственных объектов в регионах, одним словом, реализация масштабных мероприятий по реформированию водного хозяйства на основе решений Президента и правительства страны. Канал «Кук узяк» также включен в перечень объектов, подлежащих реконструкции на основании Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбе­кистан в 2022-2024 годах» от 22 января текущего года.

— В рамках проекта запланирована реконструкция 15,7 километровой части канала, — говорит ведущий специалист отдела управления проектами, технического надзора ГУП «Коракалпогистонсувкурилишинвест» Онгарбай Камалов. — Следует сказать, что во время острейшего маловодья в Приаралье в 2000-2001 годах большая часть русла была загрязнена.

Планируется реконструкция трех перегораживающих сооружений и восьми водовыпускных сооружений, а также строительство еще семи водовыпускных сооружений канала. Проектом предусмотрены земляные работы, намечены работы по сбору железобетона, монолитного бетона, по армированию, а также по укладке гравия и щебня. Реконструкция канала «Кук узяк» будет осуществляться в два этапа. Общая стоимость объекта составляет около 5,5 миллиарда сумов. В текущем году намечено осуществление работ на более чем 2 миллиарда сумов.

— После завершения работ по реконструкции канала “Кук узяк” улучшится водоснабжение 10 тысяч гектаров орошаемых земель в Кегейлийском районе, — говорит начальник Кегейлийского районного отдела ирригации Куралбай Примбетов. — В результате земляных работ, восстановления практически остановленного водозабора в устье канала и подъема уровня воды, орошение обрабатываемых полей проточной водой увеличится на 1200 гектаров. Также увеличится урожайность хлопка и зерна на 4-6 центнера с гектара. Будут устранены перебои с орошением приусадебных участков более 2000 жителей на территории таких сельских сходов граждан района, как “Жузимбаг”, “Ишан кала”, “Кук узяк”, “Жалпак жап” и “Кумшунгил”.

Сегодня мы рассказали о ходе реконструкции лишь одного из каналов Кегейлийского района. В рамках осуществляемых реформ в водном хозяйстве поэтапно будут реконструироваться все существующие каналы. Ведь от их исправного состояния зависит очень многое.

М.ТУРАЕВА