"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭНЕРГЕТИКА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В настоящее время Программой развития ООН, Центром переподготовки журналистов Узбекистана для журналистов и блогеров проводятся тренинги по экономному использованию электроэнергии.

На днях подобный двухдневный тренинг прошел и в городе Нукусе. В нем приняли участие представители СМИ и блогеры Республики Каракалпакстан.

В первый день тренеры, главный редактор сайта ekolog.uz, медиа-тренер Н.Косимова, журналист, медиа-тренер Н.Алимова вместе с журналистами и блогерами Каракалпакстана и Хорезма обсудили важные аспекты сферы, в том числе проблемы, связанные с использованием солнечной энергии и ее экономному использованию населением. В ходе тренинга проведены разные игровые упражнения по оперативной подаче журналистами материалов по электроэнергии. Участники получили и другие полезные навыки по пропаганде пользы солнечной энергии среди широкой аудитории.

Тренеры отметили, что в последнее время в СМИ нечасто освещается данная тематика.

Во второй день участники тренинга побывали в ССГ «Гулзар» Амударьинского района. Здесь в 2020 году в качестве эксперимента были построены дома, жители которых используют солнечную энергию. Журналисты провели беседы с жителями этих домов о преимуществах данного вида энергии.

Вся наша жизнь связано с электрической энергией. И дома, и на работе мы пользуемся ею. Но часто ли мы думаем об ее экономии?

На эти и другие вопросы журналисты получили ответы в ходе тренинга.

Стоит отметить, что организаторами тренинга объявлен конкурс среди представителей СМИ Узбекистана на освещение проблемных вопросов в целях ознакомления населения с экономией электроэнергии и тем самым вносить свой вклад в это важное дело.

Х.Халилаева