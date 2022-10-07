"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА — В ДЕЙСТВИИ

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНТОВ

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошла встреча со студентами со всех районов республики, включенными в «молодежную тетрадь», обучающимися на платно-контрактной основе.

В мероприятии приняли участие руководители вузов, родители студентов.

На встрече выступил заместитель директора Агент­ства по делам молодежи Ф.Аблаяров и рассказал присутствующим о реализуемых по инициативе главы государства мерах по всесторонней поддержке молодого поколения.

В частности, в 2022/2023 учебном году 833 студентам из Нукуса, вошедшим в «молодежную тетрадь» оплачено 3,7 миллиарда контрактных денег. Сегодня 675 студентам из данной категории, представляющими районы, создана такая же возможность.

В ходе встречи руководителям районных отделов Агентства в торжественной обстановке вручены ваучеры на оплату 50 процентов контрактных сумм.

Группа представителей студенческой молодежи от имени сверстников выразили огромную благодарность Президенту, правительству за оказываемое внимание.

Вниманию участников мероприятия была представлена концертная программа молодых исполнителей и мастеров искусства.

Во встрече принял участие заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан А.Данияров.

ККИА