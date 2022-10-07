"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Как известно, одним из значимых факторов экономического роста является успешная работа предпринимательского сектора, поощрение деятельности бизнес-субъектов.

В начале этого месяца Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел открытый диалог с представителями сферы предпринимательства республики.

По заслушанным проблемам прошел полезный и открытый обмен мнениями по скорейшему их устранению и недопущению в дальнейшем.

Предприниматели в основном касались вопросов снятия барьеров в развитии бизнеса и упрощения процедур выделения кредитных ресурсов.

По итогам беседы руководитель республики дал ответственным лицам соответствующие поручения по решению затронутых проблем.

ККИА