Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:41:42, 07.10.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Как известно, одним из значимых факторов экономического роста является успешная работа предпринимательского сектора, поощрение деятельности бизнес-субъектов.

В начале этого месяца Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел открытый диалог с представителями сферы предпринимательства республики.

По заслушанным проблемам прошел полезный и открытый обмен мнениями по скорейшему их устранению и недопущению в дальнейшем.

Предприниматели в основном касались вопросов снятия барьеров в развитии бизнеса и упрощения процедур выделения кредитных ресурсов.

По итогам беседы руководитель республики дал ответственным лицам соответствующие поручения по решению затронутых проблем.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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