"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА

В республике уделяется огромное внимание вопросам системного решения проблем женщин, особенно, включенных в «женскую тетрадь», в частности, обучения профессии и навыкам предпринимательства, помощи в эффективном использовании приусадебных земель, налаживания самозанятости, материального содействия лицам с инвалидностью, обеспечения жильем.

На практике эти меры осуществляются руками самоотверженных, преданных своему делу работников. С целью поощрения их труда регулярно организовываются различные конкурсы. Среди них, «Образцовая женщина-работодатель», «Самый лучший руководитель махалли», «Самый лучший руководитель сектора», «Самый лучший помощник хакима», «Самый лучший молодежный лидер», «Самая лучшая активистка».

Городской и районные этапы данных конкурсов прошли в июле-августе. В сентябре состоялся Каракалпакский региональный этап.

5 октября текущего года в Каракалпакском государственном театре юного зрителя была организована торжественная церемония награждения победителей и активных участников состязаний. На ней выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев.

Затем состоялась сама церемония, в которой награды победителей получили директор дочернего предприятия «Bernina Nukus» при Обществе инвалидов Республики Каракалпакстан П.Даулетиярова в номинации «Образцовая женщина-работодатель», председатель махаллинского схода граждан «Бердах» Чимбайского района Ф.Палуанова в номинации «Самый лучший руководитель махалли», начальник Канлыкульского районного отдела внутренних дел, руководитель 3-го сектора Ф.Урумбаев в номинации «Самый лучший руководитель сектора», помощник хакима по поселковому сходу граждан «Каракалпакстан» Кунградского района Ж.Аметова в номинации «Самый лучший помощник хакима», лидер молодежи махаллинского схода граждан «Мынжарган» Кунградского района У.Мамбетярова в номинации «Самый лучший молодежный лидер», активистка сельского схода граждан «Кзылкала» Берунийского района Н.Нурымбетова в номинации «Самая лучшая активистка». Им также вручены путевки на финальный этап. Занявшие вторые и третьи места удостоились дипломов и денежных вознаграждений.

В ходе мероприятия награды вручены лицам, проявившим активность в организации летнего отдыха детей. Лучшие были определены по таким номинациям, как «Самый лучший центр отдыха — 2022», «Самый лучший руководитель детского центра отдыха», «Самый лучший ответственный организатор», «Самый активный руководитель центра-партнера», «Самая лучшая организация-партнер», «Самый заботливый воспитатель», «Самый активный лидер», «Самый лучший спортивный тренер», «Самый искусный руководитель кружка», «Самый лучший повар», «Самый лучший хаким-болельщик», «Организация, проявившая активность в организации летнего сезона». Им вручены дипломы и ценные подарки.

В торжественном меро­приятии приняли участие Председатель Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан К.Сариев, председатель Республиканского совета профсоюзов железнодорожников и транспорт­ных строителей Узбекистана К.Сабиров.

ККИА